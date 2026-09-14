Алла Пугачева встретилась с поклонниками на улицах Стамбула

Народная артистка СССР Алла Пугачева после отдыха в Юрмале вместе с семьей перебралась в Стамбул, где встретилась с поклонниками на улицах города.

В личном блоге певица призналась, что впервые в жизни приехала в Турцию. После перелома ноги Пугачева старается ежедневно гулять, как ей рекомендовали врачи. Накануне звезда эстрады в одиночестве вышла на улицы Стамбула, а супруг Максим Галкин* с детьми отправился на пляж.

Во время прогулки Пугачева наткнулась на четверых мужчин, которые узнали артистку и попросили сделать совместное фото. Двое из незнакомцев даже взяли Аллу Борисовну за талию.

«Тот самый удачный случай, оказаться в один момент, в одном городе и в одном месте с легендарным человеком!» — написал Макс Сотников в личном блоге, опубликовав совместное фото.

Многие пользователи эмоционально высказались в комментариях под постом Сотникова. «Ошалеть! Это же как должно повезти, нарваться на эмигрантку, которая в Турцию впервые в жизни попала!», «Молодые мальчики — это ее тема», «А в России за километр бы к себе не подпустила! Эх, чужбинушка, не сладок твой хлеб даже таким звездам!», «А где ее муж?» — пишут фолловеры.

* Признан в России иностранным агентом.

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