Финишный этап: бюллетени для выборов в Мособлдуму и Госдуму переданы в ТИКи

Подольская фабрика офсетной печати передала бюллетени для голосования на выборах депутатов Московской областной думы. Территориальные избирательные комиссии получили 12 336 000 бюллетеней — по единому и по одномандатным округам. Об этом сообщается в группе Избиркома Подмосковья в VK .

11 сентября были получены бюллетени для выборов депутатов Государственной думы и переданы с помощью сотрудников Спецсвязи в ТИКи. Перед отправкой все экземпляры пересчитали и упаковали. Территории получили 12 337 400 бюллетей.

При производстве бюллетеней используется технология микрошрифта — детали текста можно различить только при помощи увеличительного стекла, что делает их максимально защищенными.

Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года. В Московской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и муниципальные выборы. В регионе зарегистрировано более 6,1 млн избирателей, работают 56 территориальных и 3 925 участковых избирательных комиссий.

В период Единого дня голосования в Московской области также будет работать Центр общественного наблюдения за выборами. Здесь будет организован мониторинг хода голосования, сбор и оперативный анализ информации с избирательных участков, а также взаимодействие с общественными наблюдателями и экспертами. При возникновении спорных или нестандартных ситуаций специалисты Центра смогут оперативно подключаться к их рассмотрению и обеспечивать необходимую правовую и консультационную поддержку наблюдателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму.

«Впереди важный выбор. Приглашаю всех жителей Подмосковья принять участие в выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе», — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

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