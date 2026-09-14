«Тройка», парковка и салоны красоты: москвичи рассказали, какие цены их шокируют

«Какую московскую цену вы до сих пор внутренне отказываетесь признавать нормальной? Вот прям каждый раз платите и думаете: „Ну это же не может столько стоить“», — поинтересовалась пользователь a.korovatskaya в соцсети Threads*.

Москвичи оставили под постом более 450 комментариев, среди которых — «Цены за овощную тарелку в заведениях. Камон, это даже не салат. Вы просто помидоры и огурцы порезали на 300 грамм и просите около 900 рублей», «Покрасить волосы в блонд — 40 тыс. рублей. И вообще парикмахерские услуги», «Такси 15 минут в тарантайке за 1300 рублей», «Проездной „Тройка“ на 30 дней. Хочется уже ездить зайцем», «Квартиры. Ну не может 36 квадратов двушка или евротрешка стоить от 25-40 млн рублей», «Кофе за 900 рублей», «Маникюр и все бьюти процедуры».

Помимо этого, горожане пожаловались на высокие цены на парковку в центре Москвы, а также дорогие билеты в кинотеатры и абонементы в фитнес-центры.

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