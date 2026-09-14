Анатолий Вассерман объяснил, почему больше не носит культовый жилет

Депутат Госдумы и известный участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман рассказал, почему отказался от культового жилета.

Звезда «Свой игры» признался, что из-за отсутствия свободного времени нет необходимости носить жилет с множеством карманов.

«У меня стало резко меньше свободного времени. Я гораздо меньше провожу вне дома в тех обстоятельствах, где может случиться что-то непредвиденное. Соответственно я ношу с собой меньше всякого для непредвиденного», — пояснил Вассерман в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

Политик выразил надежду, что после завершения депутатского срока у него появится больше свободного времени.

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