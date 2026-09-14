Врачи НИКИ детства объяснили, как подготовить детей к исследованиям

Врачи НИКИ детства в Неделю безопасности пациента, которая проходит с 14 по 20 сентября, рассказали родителям о подготовке детей к УЗИ, МРТ, КТ и эндоскопическим процедурам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Современная педиатрическая диагностика включает УЗИ, рентгенографию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, а также эндоскопические процедуры. Врачи НИКИ детства напомнили, что безопасность обследований зависит от современного оборудования с низкой лучевой нагрузкой и правильной подготовки ребенка. Ошибки могут исказить результаты, потребовать повторного исследования и создать лишнюю нагрузку на организм.

При КТ и рентгенографии специалисты соблюдают принцип АЛАРА — минимизируют дозу излучения до разумно достижимого уровня. Направление на исследование должно быть обоснованным, а чувствительные зоны ребенка защищают специальными фартуками. Для маленьких детей при МРТ и для пациентов, которым предстоят гастроскопия или колоноскопия, применяют безопасное анестезиологическое сопровождение.

«Главный фактор безопасности при любых исследованиях — это соблюдение инструкций по подготовке. Например, проведение УЗИ брюшной полости требует строгого голодания ребенка в течение определенного времени, иначе газы в кишечнике перекроют обзор и сделают исследование неинформативным. При проведении МРТ ключевой момент — это отсутствие любых металлических элементов на одежде и теле ребенка. Если ребенку предстоит исследование под общей анестезией, важно строго соблюдать «голодный промежуток» перед наркозом», — рассказал заведующий диагностическим отделением НИКИ детства, врач ультразвуковой диагностики Михаил Рязанов.

Специалисты также рекомендовали родителям заранее психологически подготовить ребенка. В игровой форме ему можно объяснить, что томограф похож на «космический корабль», издает громкие звуки, но обследование проходит без боли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.