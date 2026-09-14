Андрей Воробьев: 6 новых благоустроенных пространств открылись в Подмосковье

Сразу шесть новых благоустроенных пространств открылись для жителей Московской области — три лесопарка, набережная, бульвар и сквер. Они появились в Щелкове, Истре, Лобне и Богородском округе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в Щелкове открыли лесопарк «Спутник», в Истре — «Массовку». В них сделали дорожки, детские и спортплощадки, маршруты для прогулок, зоны отдыха и территории для выгула собак. В «Спутнике» появились экотропа и вендинговый аппарат с кормом для животных, а еще лыжероллерная трасса. А в «Массовке» обустроили лыжню.

«В Лобне — набережная пруда Москвич и сквер в микрорайоне Депо. На набережной обновили береговую линию, сделали деревянные настилы, смотровую площадку, пирс и амфитеатр, открыли игровые зоны, кафе и прокат лодок. В сквере появились новые дорожки, детская и спортивная площадки, места для отдыха и пергола с качелями», — написал губернатор в МАКС.

По словам Воробьева, в Богородском округе преобразили лесопарк «Волхонка» и Богородский бульвар. В лесопарке рабочие сделали дорожки, оборудовали спорткластер, кинологический маршрут, пирсы и детские площадки. Еще там построили лесную лабораторию и очистили карьер. Бульвар соединил район Заречье и Центральный микрорайон. Тут появились пешеходные дорожки, навесы с качелями, фонтан и новое озеленение.

Как подчеркнул губернатор, подобные места продолжают создавать по всему Подмосковью. Они появляются, чтобы жителям можно было погулять с семьей, заняться спортом или просто отдохнуть рядом с домом.

Он добавил, что лесопарки обновляются по программе «Парки в лесу», остальные общественные пространства — по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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