В Хакасии за выходные обезвредили 12 вышедших к людям медведей

Медведи в Хакасии продолжают выходить к людям в поисках еды. За выходные специалисты обезвредили 12 животных, сообщает «Бриф24» .

Медведиц с медвежатами чаще замечают в окрестностях Абазы и Саяногорска. Напряженная обстановка также сохраняется в Таштыпском районе.

Минприроды Хакасии сообщило об этом на оперативном совещании в формате видеоконференцсвязи с главами и представителями муниципалитетов. Ранее к людям выходили молодые медведи, однако в последнее время стали замечать взрослых животных и самок с детенышами.

Во многих районах республики действует режим регулирования численности хищников. По данным на 14 сентября, специалисты ликвидировали 79 медведей.

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