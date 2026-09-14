Врачи Центра Рошаля удалили кисту на спине 5-летнего мальчика

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 10-сантиметровую лимфангиому на спине у пятилетнего мальчика после обследования в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Родители мальчика обратились в клинико-диагностический центр «Ромашка» из-за образования в области спины сына. Ультразвуковое и магнитно-резонансное исследования выявили лимфангиому мягких тканей подлопаточной области — врожденное доброкачественное образование, при котором расширяются лимфатические сосуды и формируются заполненные лимфой кисты.

«Подлопаточная локализация имеет свою специфику: образование находится в зоне постоянной двигательной нагрузки, что повышает риск травматизации. При травме или на фоне инфекции лимфангиома может быстро увеличиваться, становиться болезненной, также есть риск опасного кровоизлияния в полость кисты», — сказала врач — детский хирург КДЦ «Ромашка» Наталья Годлевская.

Семью направили на плановую госпитализацию в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Размер кисты составлял 10 на 3 см. Хирурги иссекли новообразование вместе с оболочкой в пределах здоровых тканей и закрыли рану перемещенными участками кожи.

«Операция прошла успешно и без осложнений», — сказал заведующий отделением детской хирургии № 2 ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Никита Степаненко.

Мальчик полностью восстановился, его выписали под амбулаторное наблюдение врачей.

КДЦ «Ромашка» работает в селе Ромашково Одинцовского городского округа с 1 сентября 2025 года. В центре принимают взрослых и детей по более чем 40 профилям, медицинскую помощь оказывают по ОМС и на платной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.