Костюм пчелы и совместный ребенок: Седокова показал фото с «Мастером игры»

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Певица Анна Седокова опубликовала серию изображений с ведущим шоу «Мастер игры», чья личность до сих пор остается загадкой для поклонников проекта. Она романтично подписала кадры, но многие подписчики сочли их странными.

На картинках, сгенерированных нейросетью, Седокова обнимается с неким «мастером». Затем у нее на руках появляется якобы их совместный ребенок. При этом все три персонажа по очереди примеряют на себя костюм пчелы.

«Я лишь сейчас поняла: читая мои посты, ты ждал там хоть строчку о нас с тобой», — подписала артистка серию сгенерированных кадров.

Реакция у поклонников получилась неоднозначной. Пользователь Сети с ником sirrennan решил, что опубликованный певицей контент — это полный бред. Другие объяснили, что это отсылка к шоу «Мастер игры», в котором ведущий флиртовал с Седоковой.

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