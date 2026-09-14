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Пострадали 7 человек: фура протаранила стоящий на трассе микроавтобус в Карелии

Фура на полной скорости влетела в стоящий на трассе микроавтобус в Карелии. В результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе четверо детей, сообщает РЕН ТВ .

Авария произошла на 353-м километре трассы Р-21 «Кола» в Пряжинском районе. На участке велись дорожные работы, поэтому движение регулировалось светофором. Микроавтобус остановился на красный сигнал, но водитель грузовика не успел затормозить и на скорости влетел в него.

В результате столкновения различные травмы получили водитель и пассажиры микроавтобуса. На месте ДТП работают экстренные службы, территория оцеплена.

Региональная прокуратура устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором пострадали 7 человек.

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