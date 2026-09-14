Госпиталь для ветеранов в Солнечногорске получил лазерное оборудование

Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске в 2026 году оснастили лазерным комплексом BTL-6000 HIL для малоинвазивного лечения и реабилитации пациентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске получил лазерный комплекс BTL-6000 HIL. Оборудование используют для малоинвазивного лечения и реабилитации пациентов.

Высокоинтенсивный медицинский лазер воздействует на глубокие мышцы, суставы и нервные структуры. Это позволяет применять его при выраженных болевых синдромах и хронических заболеваниях. Комплекс будет востребован в ортопедии, неврологии, спортивной медицине и дерматологии. Среди показаний — артриты, артрозы, остеохондроз, радикулит, спортивные травмы и необходимость ускорить заживление ран.

«Модернизация оборудования госпиталя — это прямой вклад в здоровье тех, кто посвятил жизнь служению Отечеству. Ветераны смогут получать высокотехнологичную помощь, не покидая свой регион», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Комплекс закупили по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.