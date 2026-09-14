Молодежь выбирает вещи с историей: как смогли объединиться ресейл и мода прошлых эпох

На международном фестивале молодежи Авито организовал модный показ. Образы для моделей стилисты собирали на платформе объявлений из вещей, найденных в ресейле. Вдохновением послужила мода 1957 и 1985 годов — периодов проведения знаменитых фестивалей молодежи и студентов в Москве, которые оставили заметный след в культуре, моде и истории страны.

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге принимает гостей Международный фестиваль молодежи. В нем участвуют 10 тысяч молодых лидеров из России и 191 зарубежной страны. Девиз фестиваля — «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». В программе — более 300 экскурсий, крупная выставочная экспозиция, выступления свыше 2 тыс. артистов и лекции 150 спикеров. К организации привлечено порядка 2 тыс. волонтеров.

Одной из главных площадок города стал Центральный парк им. Маяковского, где 12 сентября состоялся шоу-показ «Код народа». Он объединил дизайнеров из разных регионов России, показав, как национальные костюмы, традиционные орнаменты и ретромотивы вписываются в современную моду.

Открывала показ платформа объявлений Авито — визуальным путешествием через знаковые фестивали молодежи и студентов 1957, 1985 и 2026 годов. Для образов моделей стилисты использовали одежду и аксессуары 1950–1980-х годов, приобретенные на ресейле. Отбирали вещи по двум критериям: уникальность и соответствие актуальным модным трендам. Атмосферу эпох помогла передать музыка тех лет в современной обработке. Визуальным фоном стала уникальная подборка из архивов ТАСС: фото- и видеохроника фестивалей и жизни страны глазами корреспондентов агентства. Так удалось показать, что мода циклична: вещи, популярные в прошлом, еще не раз возвращаются на подиумы и улицы городов — настоящих и будущих.

Директор бизнес-направления Lifestyle Авито Алексей Гевлич отметил, что любовь россиян к вещам с историей подтверждают данные платформы.

«Почти 60% россиян покупают вещи на ресейле, причем самые активные покупатели — это молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (37% от всех покупателей). Ресейл стал не только трендом, но и устойчивой моделью потребления среди молодежи в России и мире, объединив осознанное потребление и азарт охоты за ресейл-сокровищами», — сказал Гевлич.

Он также отметил, что за последние несколько лет заметно вырос интерес к советским вещам. Вещи, по его словам, которые бережно хранили предыдущие хозяева, сегодня активно находят новых владельцев.

«Этим летом продажи женской одежды советской эпохи выросли в 2,8 раза по сравнению с прошлым, а мужской — в 2,4 раза. Продажи советских игрушек за год увеличились почти в 3,5 раза. Наиболее заметную динамику показали знакомые многим с детства куклы — их продажи выросли почти в 4 раза. Одна из них — кукла „Катюша“, символ фестиваля 1985 года, — стала частью нашего показа», — уточнил Гевлич.

Ярким примером показа стал мужской образ: классическая голубая джинсовая куртка с коллекционными значками и светлые джинсовые брюки. Деним давно превратился в универсальный международный язык молодежной моды: интерес к нему в нашей стране возник как раз после московского фестиваля 1957 года, а к 80-м достиг пика. Значки же стали символом дружбы: участники фестивалей собирали и обменивались ими, и куртка превращалась в хранителя истории знакомств и встреч. Благодаря таким деталям показ стал не просто дефиле, а мостом между прошлым, настоящим и будущим — соединив поколения и народы через стиль, дружбу, идеи и мечты.