Сделано для удобства: выборы пройдут три дня — с 18 по 20 сентября

Голосование в сентябре будет проходить три дня подряд для удобства избирателей, чтобы каждый мог выбрать подходящее время и способ.

Участки для голосования будут работать с 08:00 до 20:00 с 18 по 20 сентября. С собой избирателям нужно взять паспорт. Свой участок жители могут найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Еще можно проголосовать через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это новый, современный, удобный способ. Для участия в выборах с помощью ДЭГ у гражданина должна быть действующая учетная запись на портале «Госуслуги» и пароль от аккаунта (не пин-код для приложения, а основной пароль). Кроме того, необходимо заранее зарегистрироваться через портал «Госуслуги» до 14 сентября включительно. Это нужно, чтобы исключить возможность двойного голосования — если человек зарегистрировался для участия в ДЭГ, он не сможет прийти на избирательный участок.

Отдать свой голос избиратели, выбравшие ДЭГ, также смогут с 18 по 20 сентября.

Кроме того, можно вызвать членов избирательной комиссии на дом, но только при наличии уважительной причины, например, инвалидности, тяжелого состояния здоровья или необходимости ухода за другими людьми. Для этого до 14:00 20 сентября нужно устно или письменно обратиться с уведомлением в свою участковую избирательную комиссию. Члены комиссии прибудут по указанному адресу в один из дней голосования.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Подмосковье состоятся выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование пройдет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья пройдут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование будет совмещенным: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Свой участок для предстоящего голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.