Продают нюдсы жен: нелегальный OnlyFans по-дагестански изобрели мужья на Кавказе

По словам женщин, их мужья создают фейковые аккаунты, используя фотографии жен, и комментируют посты 18+. Затем в личные сообщения приходит мужчина, с которым завязывается похотливое общение. В процессе общения «бизнесмен» скидывает горячие фото своей жены и просит деньги за интимные снимки или виртуальный секс. Сумма может достигать 5 тыс. рублей. Некоторые мужчины просят помощи с переездом или с домашними делами, чтобы их не удалили из чатов, но на самом деле это тоже предложение интимных услуг.

Один из жителей Нового Хушета таким образом заработал 30 тыс. рублей. Обычно этим бизнесом занимаются молодые люди до 40 лет, которые чаще всего с долгами или безработные.

Пострадавшие жены зачастую обращаются к психологу, а супруги каются в грехах, обещая исправиться. Но есть случаи, когда дело доходило до развода. В текущем году с подобным в Дагестане уже столкнулись десятки пар.

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