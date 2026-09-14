Национальный промышленный Конгресс PromSpace пройдет в Москве 12 октября

12 октября состоится Национальный промышленный КонгрессPromSpace — главная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов по формированию актуальной промышленной повестки в России, поддержке отечественных производителей, повышению их конкурентоспособности, а также содействию бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции, сообщает пресс-служба организаторов.

В программе мероприятия:

• ​ Официальное открытие «Как расти в условиях дорогих денег?». В фокусе внимания — меры господдержки и инструменты институтов развития для модернизации производств, способы сокращения пути предприятия от заявки до реального финансирования, условия, необходимые производителям для инвестиций в оборудование, НИОКР, локализацию и расширение мощностей, банковские инструменты для промышленных компаний и др.

• ​ Пленарная сессия «Промышленная политика до 2030 года: переход к устойчивому росту». Участники обсудят, что должно стать следующим шагом технологического суверенитета: локализация критических компонентов, серийное производство оборудования или формирование полных промышленных цепочек, какие управленческие решения нужны уже сегодня, чтобы к 2030 году промышленность получила мощности, кадры, технологии и устойчивые рынки сбыта, за счет каких решений роботизация и ИИ могут стать массовым инструментом повышения производительности, а не набором отдельных пилотных проектов и др.

Также в программе запланирован ​мастер-класс «Госзакупки и меры господдержки: как промышленному предприятию получить максимум возможностей?»; лекция-практикум «Промышленный экспорт в дружественные страны: логистика, платежи, сертификация, спрос»; ​семинар «Кто будет работать на заводах к 2030 году? Кадры, роботы или ИИ?»; ​сессии: «Цифровой контур предприятия: промышленное ПО, АСУ ТП и киберустойчивость», «Транспортное машиностроение: технологии движения на земле, в воздухе и на воде», «Горнопромышленный комплекс в экономике технологического суверенитета» и многое другое.

Организатор Национального промышленного Конгресса PromSpace — Агентство экономического развития. Официальные партнеры — ООО УК «РУСКАПИТАЛ», ГК «Бодвар», ООО «АТБ Электроника», АО «Искра Технологии». Мероприятие пройдет при поддержке и участии ТПП РФ, РСПП, Союза машиностроителей России.