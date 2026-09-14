Системный кризис: политолог допустил распад Великобритании в ближайшие годы

В Великобритании сформировались объективные и субъективные предпосылки для распада страны, а вероятность сохранения Соединенного Королевства в нынешнем виде невысока. Процесс может занять от полугода до десяти лет. Об этом РИАМО рассказал политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Сипров рассказал, что к объективным причинам распада Великобритании относятся системные проблемы, затрагивающие экономику, политику и государственное управление Великобритании, а также миграционный вопрос и кризис евроатлантической идеологии.

«Надо учитывать, что Великобритания буквально на глазах теряет свое влияние на внешнеполитическом контуре. Ярче всего это проявляется на российском треке. Буквально с начала лета британцы не смогли склонить Россию к капитуляции в украинском конфликте. Не подействовали многочисленные британские провокации: политические, информационные, психологические, когнитивные, военные, террористические», — заявил Сипров.

По мнению политолога, в результате попытки Лондона вернуть себе статус мировой державы не принесли желаемого результата.

Что может ускорить распад

Субъективные предпосылки, считает эксперт, связаны с отношением жителей отдельных частей Соединенного Королевства к собственной истории и Лондону.

«Все проблемы, с которыми сейчас сталкивается Великобритания, накладываются на негативную историческую память народов Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Напомню, все части королевства были присоединены насильственно. И поэтому среди аргументов сторонников отделения Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии от Великобритании на первом месте — закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций право народов на самоопределение», — отметил Сипров.

Эксперт назвал дополнительным фактором жесткую реакцию британского руководства на идеи отделения отдельных территорий. Отказ от поиска компромисса способен только усилить центробежные настроения.

«Вместо того чтобы идти на прямой конфликт, премьер мог бы предложить согласительную процедуру, затянуть ее и таким образом отсрочить уже давно назревшие решения. Однако он этого не сделал. Он сделал большую глупость, из-за которой динамика центробежных процессов лишь возрастет», — считает политолог.

Когда это случится

Сипров оценил возможные сроки изменения государственного устройства Великобритании в диапазоне от шести месяцев до десяти лет. При дальнейшем углублении системного кризиса процесс может пройти по более тяжелому сценарию.При этом вероятность вооруженных столкновений невысока.

«Как, впрочем, и вероятность того, что Соединенное Королевство сохранится в том виде, в каком оно существует сейчас, — это тоже очень невысокая вероятность», — добавил он.

Сипров считает наиболее благоприятным вариантом мирное изменение государственного устройства при участии самого Лондона.

«Я думаю, что если в Лондоне здравомыслие возьмет верх над амбициями, то они смогут возглавить процесс мирного, взаимовыгодного и максимально безболезненного демонтажа Великобритании. Например, с Шотландией англичане могут выстроить конфедерацию, с Уэльсом продолжат существовать в рамках единой федерации, а вот с Северной Ирландией, скорее всего, англичанам придется попрощаться», — заключил Сипров.

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