Защита столицы от БПЛА: подразделение «БАРС-МОСКВА» ищет добровольцев
Минобороны РФ формирует новое элитное добровольческое подразделение «БАРС-МОСКВА». Главная задача — защита неба над столичным регионом от беспилотных систем противника. Бойцы работают с инновационными средствами противодействия БПЛА.
Работа в «БАРС-МОСКВА» не относится к участию в СВО. Задача военных будет заключаться в защите мирного неба над российской столицей.
География работы: строго Москва, Московская или Калужская области, а статус службы не относится к участию в СВО.
Контракт заключается строго на 1 год. Для призывников приравнивается к году военной службы по призыву.
О зарплате
Достойный доход и оплата на этапе обучения.
- Рядовой состав: от 220 000 ₽ / месяц
- Командный состав: от 300 000 ₽ / месяц
- 30 дней бесплатного обучения работе с БПЛА-перехватчиками на базе в Москве и МО.
Важно: на весь период подготовки за бойцом подразделения сохраняется и выплачивается полное денежное довольствие.
Кого ждут в «БАРС-МОСКВА»
Базовые требования:
- Мужчины, граждане РФ, возраст от 18 до 50 лет;
- Группа здоровья А, Б или В (подтверждается медкомиссией);
- География проживания и прописка не имеют значения.
Кандидаты в приоритете
- С высшим или средним специальным техническим образованием;
- С опытом военной службы или участия в СВО;
- С навыками пилотирования БПЛА;
- Государственная поддержка вашей семьи.
О помощи близким
Пока добровольцы будут защищать небо Московского региона от атак противника, их семьи смогут рассчитывать на следующую помощь:
- Пособие семье при рождении ребенка;
- Ежемесячное пособие на ребенка;
- Зачисление детей в детские сады;
- Бесплатные городские детские сады;
- Бесплатное питание для детей в школах;
- Бесплатные продленка, кружки, секции;
- Бесплатная учеба в колледжах и ВУЗах;
- Помощь и уход пожилым родителям и близким;
- Проф. обучение для супруги и детей;
- Содействие членам семьи в поиске работы;
- Психологическая помощь семье;
- Помощь в оформлении выплат, мер поддержки;
- Помощь по юридическим вопросам;
- Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- Дополнительная информация.
Ограничениями для поступления
- Неснятой или непогашенной судимости, а также при ведении дознания/следствия;
- Тяжелых медицинских противопоказаний (ВИЧ, туберкулез, гепатиты и ряд других заболеваний, выявленных медкомиссией);
- Алкогольной, наркотической или иной зависимости;
Количество мест строго ограничено. Чтобы попасть в «БАРС-МОСКВА», на официальном сайте следует заполнить анкету.
«Не откладывайте решение — обеспечьте будущее своей семьи уже сегодня», — подчеркнули в Минобороны РФ.
Контакты
Задать все интересующие вопросы можно по телефону +7 499 556-65-66, электронной почте info@kontraktmo.ru, в Telegram или в МАКС.
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