Команда из Солнечногорска стала призером фестиваля «Наш двор»

Команда «Дворовая лига» из Солнечногорска заняла второе место на областном фестивале-конкурсе «Наш двор — 2026» и получила приз «Народное признание», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «Дворовая лига» из Солнечногорска заняла второе место на ежегодном Московском областном фестивале-конкурсе «Наш двор — 2026». Также коллектив получил специальный приз «Народное признание». Серебряных призеров поздравил глава округа Константин Михальков.

Финал конкурса прошел в Реутове в формате творческих выступлений на тему «Наши люди в ЖКХ». Участники представили песни, танцы и юмористические зарисовки о людях, работающих на благо территорий. Команда из Солнечногорска объединила молодежь и представителей старшего поколения. Ее участники проводят дворовые мероприятия, создают атмосферу добрососедства и делают общественные пространства уютнее.

Алексей Чернышов организовал проект «ЭкоДвор». За семь лет в округе провели 35 акций, на которых собрали более двух тонн вторсырья для переработки.

«Чувствуем большую радость и гордость за себя, что смогли показать всем, что такое Солнечногорск и наши активные жители, на что мы способны», — сказал Алексей Чернышов.

«Эта победа стала результатом сплоченности, инициативности и искренней любви к своему двору. Спасибо команде за активную жизненную позицию, энергию и желание делать родной округ лучше», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Конкурс проводит региональная Ассоциация председателей советов многоквартирных домов при поддержке правительства Московской области. На нем представляют лучшие дворовые мероприятия, объединяющие соседей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.