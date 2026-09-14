В Люберцах выполнили 83 наказа жителей с начала этого года

В городском округе Люберцы с начала 2026 года в рамках проекта «Люберцы. Решаем вместе» выполнили 83 наказа жителей. Инициативы касаются содержания домов, благоустройства дворов и устройства народных троп, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Люберцы. Решаем вместе» реализуют по инициативе главы городского округа Владимира Волкова. Его цель — наладить прямой диалог администрации, депутатов и жителей для решения вопросов благоустройства и развития территорий.

С начала года в рамках проекта провели 209 встреч, в которых приняли участие более 3 тыс. человек. Жители направили 612 наказов, 83 из них уже выполнили.

«С начала года в рамках проекта проведено 209 встреч с жителями, охват которых превысил 3 000 человек. На сегодняшний день собрано 612 наказов — 83 из них уже исполнены», — отметил Владимир Волков.

Среди реализованных инициатив — благоустройство дворов на улице Подмосковной, у домов № 12 и 13 в Островцах, а также на улице Гоголя у домов № 34, 36, 38 и 40 в Томилине. В микрорайоне Зенино на улице Вертолетной обустроили парковку на месте пустыря, в Люберцах благоустроили народную тропу у торца дома № 5 на улице Калараш.

Проект включает сбор инициатив, обсуждение решений с жителями, общественный контроль и приемку работ. Оставить заявку можно на платформе решаем.люберцы.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.