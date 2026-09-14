В Дзержинском обновляют 4 детские площадки

В Дзержинском городского округа Люберцы модернизируют 4 детские игровые площадки по программе замены объектов на дворовых территориях. Работы уже идут на улицах Дзержинской, Спортивной и Шама, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дзержинском городского округа Люберцы продолжается модернизация четырех детских игровых площадок. Работы проводят по программе «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях».

На площадке у дома № 27 на улице Дзержинской подрядчик установил игровые элементы и скамейки. Здесь обустроят две площадки площадью 200 и 150 кв. м. Специалисты полностью заменили основание, устанавливают малые архитектурные формы, лавочки и урны. После завершения монтажа уложат цветное травмобезопасное резиновое покрытие.

Во дворе дома № 18 на улице Спортивной готовят основание будущей площадки. У дома № 1 на улице Шама демонтировали старую площадку, расчистили территорию и заменили основание. В ближайшее время там установят новые игровые элементы и комплексы, а также смонтируют ограждение.

В 2026 году в городском округе Люберцы планируют обновить 17 детских игровых площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.