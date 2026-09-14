Система-112 Одинцовского округа приняла более 9 тыс обращений за неделю

С 7 по 13 сентября в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило более 9,3 тыс. обращений. Чаще всего жители вызывали скорую медицинскую помощь — 4 214 раз. В полицию и Госавтоинспекцию обратились 2 129 раз, по линии МЧС и пожарной охраны поступило 290 вызовов, в газовую службу — 320.

С похолоданием владельцы частных домов начинают топить печи, а жители квартир используют обогреватели. В этот период возрастает риск происшествий, связанных с угарным газом. Он образуется при плохой тяге в печи или неисправности газовых колонок, не имеет запаха и цвета и опасен для жизни.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы рекомендуют проверить вентиляцию и дымоходы: лист бумаги должен прилипать к вентиляционной решетке. Нельзя закрывать заслонку печи, пока угли полностью не прогорят, а также использовать газовую плиту для обогрева кухни. При подозрении на возгорание или утечку газа следует звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально незащищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.