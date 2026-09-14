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Сбербанк проведет лекции по финансовой грамотности для студентов Одинцова

Студенты Университетского колледжа МГИМО-Одинцово 11 сентября встретились со специалистами Сбербанка и договорились о цикле занятий по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Университетский колледж МГИМО-Одинцово 11 сентября принял представителей ПАО «Сбербанк». Участники встречи обсудили повышение финансовой грамотности студентов, управление личным бюджетом и защиту от мошенников.

Директор колледжа Марина Воробьева отметила, что учебное заведение помогает студентам формировать навыки разумного финансового поведения. Представители банка презентовали курс с информационными материалами, кейсами и практическими заданиями по финансам и инвестициям.

По итогам встречи стороны договорились провести цикл лекций и занятий о защите прав потребителей финансовых услуг. Также обсуждалась профориентационная экскурсия в офис банка для студентов финансово-экономического направления.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.