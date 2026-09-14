«Мособлводоканал» выполнил 479 ремонтов на сетях Подмосковья за неделю

Специалисты Мособлводоканала за семь дней провели 479 технических мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Работы должны завершить до 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Филиалы Мособлводоканала за прошедшие семь дней выполнили 479 технических мероприятий для бесперебойной работы коммунальных систем.

В Богородском на водозаборном узле «Южный» восстановили центробежный насос диаметром 200 мм без отключения воды у жителей. В поселке Воровского и селе Кудиново после установки новой запорной арматуры промыли водопроводные магистрали. В Шатуре на канализационной насосной станции № 6 установили новый электродвигатель и контактор насоса № 1, после чего объект ввели в эксплуатацию. В Рошале на улице Октябрьской Революции отремонтировали сети холодного водоснабжения.

В Электростали на проспекте Ленина заменили крестовину магистрального трубопровода холодного водоснабжения, промыли сети на Первомайской улице и проспекте Ленина, а также отремонтировали водопровод на улице Загонова. В Чехове обновили участок водопровода в селе Шарапово на Садовой улице, а в Орехово-Зуеве на Красноармейской улице смонтировали новую станцию перекачки для стабилизации давления.

В Павловском Посаде на ГНС отремонтировали насос № 5, в поселке Большие Дворы привели в порядок участок сети горячего водоснабжения диаметром 100 мм на Спортивной улице. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что для каждого муниципалитета сформирован план работ, а все мероприятия должны завершить до 30 сентября.

Единая диспетчерская линия Мособлводоканала круглосуточно принимает заявки о неисправностях по бесплатному номеру +7 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.