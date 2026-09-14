В Шатуре 26 сентября пройдет региональный «Кросс Нации»

Региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации» пройдет 26 сентября на стадионе «Энергия» в Шатуре. В соревнованиях ожидается около 1 тыс. участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации», приуроченного к Году единства народов России, пройдет 26 сентября на стадионе «Энергия» в Шатуре. Участникам предложат дистанции 1, 4, 6, 8 и 12 км в зависимости от возраста и уровня подготовки.

Регистрация открыта с 26 августа на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В день соревнований она пройдет с 08:00 до 09:30, затем участников распределят по стартовым карманам. Торжественное открытие запланировано на 10:00.

Забеги на 1 тыс, 4 тыс, 8 тыс и 6 тыс метров стартуют в 10:30, 11:00, 11:30 и 12:30 соответственно. Победителей и призеров наградят с 14:30 до 15:30. Мероприятие состоится по адресу: Московская область, Шатура, улица Спортивная, дом 14.

«Кросс Нации» проводится с 2004 года и ежегодно объединяет сотни тысяч любителей бега по всей России. Соревнования проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.