Фестиваль «Перезагрузка» в Зарайске посетили более 21 тыс человек

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» завершился в Зарайске 13 сентября, за пять недель его посетили более 21 тыс человек. Программа объединила выставки, арт-резиденцию, городские проекты и экскурсии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

IV Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» прошел в Зарайске с 8 августа по 13 сентября при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Темой проекта стал «Русский Восток: сквозь время и шелка». В фестивале участвовали более 50 художников, исследователей и музейных специалистов, а приглашенным куратором выступила Татьяна Гетман.

В программу вошли три выставочных проекта: «Русский Восток: сквозь время и шелка» в арт-пространстве «ЦЕХЪ» на улице Красноармейской, художественная интервенция Кати Исаевой «Архив перелетных касаний» в Коломенско-Зарайском государственном музее-заповеднике и итоговая выставка второго сезона международной арт-резиденции в Доме Мачтета. Центральная экспозиция объединила работы более 30 современных художников с историческими и археологическими материалами, семейными архивами и историями жителей.

В международную арт-резиденцию поступило 73 заявки. Участниками стали восемь художников из России, Египта и Узбекистана, которые за месяц создали работы об истории Зарайска, археологии, текстильном наследии и семейной памяти.

«Самое ценное, что произошло с фестивалем в этом году, — он перестал быть просто культурным событием, которое происходит в Зарайске, и стал чем-то, что мы создаем вместе с городом», — отметила Гетман.

Художник NAPASIO создал в городе новый мурал, а при поддержке WB Travel появился паблик-арт-объект «Путеводная нить», связанный с текстильным наследием и историей фабрики «Красный Восток». Также во время фестиваля провели 88 авторских экскурсий, участниками которых стали несколько сотен человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.