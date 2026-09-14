В Богородском округе завершили сезон военно-патриотических сборов

Более 300 студентов Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова прошли пятидневные военно-патриотические сборы в лагерях «Суворов», «Нахимов» и «Багратион» Богородского округа с 7 по 11 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заключительная в сезоне смена военно-патриотических палаточных лагерей «Суворов», «Нахимов» и «Багратион» прошла в Богородском округе с 7 по 11 сентября. В ней участвовали более 300 слушателей курса — студентов Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова.

Инструкторы Центра поддержки участников СВО и членов их семей Богородского округа вместе со специалистами из Санкт-Петербурга, Орехово-Зуева, Воскресенска и лагеря «Вымпел-шторм» провели теоретические и практические занятия. Курсанты изучали картографию, воинский устав, тактическую медицину, строевую подготовку, управление беспилотниками, минно-подрывное дело и работу на огневых рубежах, а также участвовали в лазертаге. На площадке задействовали БТР и БМП.

«Для ребят это первый опыт погружения в такую среду. Они довольны, активно включаются в работу и искренне рады, что могут попробовать себя в этих дисциплинах», — отметили инструкторы.

Лагеря создали в муниципалитете в 2026 году по решению министерства обороны и правительства Москвы в рамках пилотного проекта, запущенного годом ранее. Площадки принимают военно-патриотические мероприятия и помогают участникам развивать выносливость, командную работу, собранность и ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.