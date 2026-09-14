В Королеве с начала года отремонтировали 752 элемента детских площадок

Специалисты предприятия «Автобытдор» с начала 2026 года отремонтировали 752 элемента детских и спортивных площадок Королева, еще 38 конструкций заменили полностью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники предприятия «Автобытдор» с начала года отремонтировали 752 элемента на детских игровых и спортивных площадках Королева. Еще 38 элементов заменили полностью.

Особое внимание специалисты уделяют качелям как наиболее востребованным и нагруженным конструкциям. Мастера осматривают оборудование, заменяют проржавевшие или разрушающиеся детали, выравнивают сиденья, регулируют подвески и устанавливают на цепи термоусадочную защиту.

Также рабочие приводят в порядок лавочки, песочницы и игровые панели. Все элементы площадок проверяют на надежность и безопасность. Мониторинг состояния оборудования ведется постоянно, что позволяет своевременно выявлять износ.

«Безопасность детей — безусловный приоритет при обслуживании городской инфраструктуры. Мы не ограничиваемся точечными ремонтами по обращениям жителей, а выстроили системную работу по контролю состояния всех игровых и спортивных площадок города», — подчеркнули в «Автобытдоре».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.