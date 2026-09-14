В Лобне открыли два сквера в день 65-летия города

Глава Лобни Анна Кротова 12 сентября, в день 65-летия города, открыла скверы на набережной пруда Москвич и в микрорайоне Депо, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Лобни Анна Кротова 12 сентября торжественно открыла два новых сквера. Благоустроенные пространства появились на набережной пруда Москвич и в микрорайоне Депо.

Открытие зоны отдыха у пруда Москвич сопровождалось программой, подготовленной спортсменами округа. Перед гостями выступили самбисты, каратисты, дзюдоисты и гимнастки, а завершился праздник ручьем конфетти.

В микрорайоне Депо создали сквер площадью 2 га. Для детей установили игровую площадку со стилизованным поездом — символом микрорайона. Гости праздника также участвовали в мастер-классах и фотографировались с чайками — символом Лобни.

«Пусть эти скверы станут любимыми местами отдыха для жителей и гостей Лобни», — пожелала Анна Кротова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.