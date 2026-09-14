В Королеве 14–20 сентября пройдет неделя мероприятий в парках

Жители и гости Королева с 14 по 20 сентября смогут посетить концерты, творческие и танцевальные мастер-классы, а также акцию по безопасности на дорогах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 14 по 20 сентября в парковых зонах Королева пройдет программа культурно-массовых мероприятий. Основной вечерней площадкой станет ротонда Центрального городского парка.

16 сентября в 18:00 Королевский духовой оркестр представит концертно-танцевальную программу «Осенний марафон». 18 сентября в это же время состоится программа «Кружатся диски», а 20 сентября — «Музыка души». На Арт-веранде парка 17 сентября в 18:00 выступит ансамбль «Сувенир» с программой «Осенняя пора» (0+), 18 сентября в 19:00 студия «Амори про» проведет танцевальный мастер-класс (6+).

Для детей 20 сентября на Центральной городской площади в 11:00 пройдет мастер-класс по фитнес-аэробике «Фитнес марафон» (6+). В 12:00 на детской площадке парка школа танцев «Рассвет» проведет занятие для самых маленьких (0+).

В парке Костино 16 сентября состоятся мастер-класс по изготовлению кукол (0+) и программа «Куклы оживают» клуба «Солнышко» (0+). 19 сентября здесь запланированы танцевальный мастер-класс, занятие «Сувенир из осенних листьев» (6+) и программа «Как на Руси Новый год встречали?» (0+). Кроме того, 17 сентября в 14:00 в павильоне «ПРозвания» пройдет акция «Засветись» (6+) о правилах дорожной безопасности в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.