Коллектив МФЦ Лобни получил благодарность губернатора Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 11 сентября вручил благодарность коллективу МФЦ Лобни, который уже 13 лет оказывает жителям государственные и муниципальные услуги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил благодарность коллективу МФЦ Лобни. Об этом 11 сентября сообщила глава городского округа Анна Кротова.

Центр работает в городе 13 лет. Его специалисты предоставляют более 400 государственных и муниципальных услуг, а прием жителей ведут 60 сотрудников. В прошлом году в МФЦ в среднем поступало 543 обращения в день.

В центре доступны предварительная запись, включая запись через чат-бот в мессенджере MAX, теле-МФЦ и онлайн-отслеживание статуса заявления. Коллектив также внедрил систему контроля качества обслуживания и оценки эффективности работы сотрудников, развил обратную связь с жителями и программу наставничества для новых специалистов.

На базе МФЦ действует отделение Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Здесь участники СВО и члены их семей могут получить необходимую помощь. МФЦ находится по адресу: улица Ленина, 21.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.