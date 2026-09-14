В Лобне отметили День микрорайона Красная Поляна

На площади микрорайона Красная Поляна 13 сентября прошла праздничная программа, посвященная 65-летию Лобни. Творческие коллективы Дома культуры «Красная Поляна» подготовили для гостей музыкальные номера.

Участники праздника посетили мастер-классы и ярмарку работ местных мастериц, где можно было приобрести изделия. Для детей организовали батуты и сладкое угощение. Символическим центром мероприятия стало дерево клена, на котором жители оставляли листочки с добрыми пожеланиями городу и микрорайону.

«Пусть город растет, развивается и становится еще красивее, а в его истории будет как можно больше счастливых моментов. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, поздравлял Лобню и создавал эту праздничную атмосферу», — поблагодарили организаторы праздника.

Дом культуры «Красная Поляна» является старейшим в Лобне. В его секциях и кружках занимаются более 800 человек. Учреждение находится по адресу: улица Спортивная, 4. Здесь регулярно проводят концерты, спортивные состязания, развлекательные программы и мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.