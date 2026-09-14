В Дмитровском округе завершили Спартакиаду трудовых коллективов

Спартакиада трудовых коллективов Дмитровского округа завершилась 12 сентября в Центре зимних видов спорта. Финальным испытанием стала беговая эстафета, которую провели в рамках «Кубка Четырех Корон — 2026».

В соревнованиях участвовали команды предприятий и организаций округа. С июля по сентябрь они сдавали нормативы ГТО, состязались в плавательной эстафете 4×50 метров, пляжном волейболе, стритболе и футболе.

Победителем финального этапа стала команда военнослужащих 470-го методико-кинологического центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации. Второе место заняли военнослужащие 210-го зенитного ракетного ордена Красной Звезды полка, третье — спортсмены клуба «Медоед».

«Спартакиада шла несколько месяцев и объединила самые разные коллективы округа. Здесь важен не только результат: люди, которые каждый день работают вместе, встречаются в другой обстановке, становятся одной спортивной командой и поддерживают друг друга», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

На дистанцию 3 км в рамках «Кубка Четырех Корон — 2026» также вышли Михаил Шувалов, депутат Мособлдумы Марина Шевченко и начальник управления физической культуры и спорта Дмитрий Серебряков. Спартакиада была направлена на вовлечение работающих жителей в регулярные занятия спортом и активный отдых с коллегами и семьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.