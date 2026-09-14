Сбер присоединился к празднованию Дня города Балашихи

Сбер присоединился к празднованию дня города в Балашихе. На праздничной площадке работала зона банка, где гости могли отдохнуть, поиграть и узнать больше о сервисах Сбера. Центром притяжения стал фирменный СберТрак — сюда приходили за подарками и сладкой ватой. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также в парке «Пехорка» прошло завершающее мероприятие проекта «ИИ для всех» — серии открытых образовательных лекций, посвященных работе с искусственным интеллектом.

Управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов отметил, что Сберу в этом году исполняется 185 лет и это повод не только вспомнить историю, но и показать будущее. Он также добавил, что на День города они трансформируют свои площадки в пространства технологий и комфорта, чтобы жители всех возрастов могли протестировать работу нейросетей и узнать, как продукты компании помогают в повседневной жизни.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).