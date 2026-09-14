Вдова рэпера Krec* озвучила результаты расследования смертельного ДТП

В апреле лидер петербургской рэп-группы Krec Артем Бровков (Fuze)* попал в серьезную аварию и в результате скончался. Музыканту было 46 лет.

«Чтобы избежать слухов и домыслов, хочу поделиться результатами расследования аварии полицией. Спасибо каждому, кто поддерживает и остается рядом все это время. Ваша помощь бесценна», — написала супруга рэпера Валентина в Instagram**.

Согласно финальным документам, трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Он погиб на месте, поэтому уголовное дело не возбуждено. Точная причина потери контроля водителем остается неизвестной. Артем* был единственным пассажиром автомобиля, других участников аварии не было.

Валентина добавила, что обязательно поделится новой информацией, если ее предоставят независимые эксперты. Однако этот процесс может занять годы, и не все ответы будут получены. Вдова музыканта делает все возможное, чтобы разобраться в ситуации.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.

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