Тренер назвал оптимальную активность для офисных сотрудников

Он отметил, что многие взрослые откладывают тренировки, считая, что для них нужна профессиональная подготовка и жесткий режим. По его мнению, фитнес должен стать естественной частью повседневной жизни.

«Современному офисному сотруднику нужна регулярная физическая активность, чтобы компенсировать последствия сидячего образа жизни. Таким людям не нужен спорт высоких достижений. Многие воспринимают физнагрузку как постоянное соревнование, жесткий режим. Из-за этого люди откладывают тренировки, считая, что пока не готовы к занятиям. Однако большинству взрослых необходим фитнес как естественная часть повседневной жизни», — пояснил тренер Сергей Перев.

Он добавил, что малоподвижный образ жизни может привести к скованности, хронической усталости, боли в спине и шее, снижению выносливости, ухудшению подвижности суставов и эластичности мышц. По словам Перева, регулярное движение необходимо мышцам, суставам и сердечно-сосудистой системе.

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