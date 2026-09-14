Депутат ГД Александр Коган встретился с коллективом завода в Ступино

Депутат Госдумы Александр Коган 11 сентября встретился с сотрудниками предприятия «ИСРАТЭК С» в Ступине и обсудил с ними вопросы развития округа, благоустройства и здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Государственной думы Александр Коган 11 сентября встретился с коллективом ООО «ИСРАТЭК С» в городском округе Ступино. Предприятие выпускает полимерные пленки для упаковки продуктов, напитков, табачных изделий и изготовления этикеток.

Завод ввели в эксплуатацию в 2006 году. На трех производственных участках установлено оборудование ведущих мировых производителей, здесь выпускают БОПП-пленки, полиэтиленовые и металлизированные пленки. Продукцию поставляют в регионы России и экспортируют.

Во время встречи сотрудники задали вопросы о благоустройстве, здравоохранении и других направлениях развития округа.

«Одна из самых острых тем — платные парковки. Здесь нужен очень аккуратный подход: если вводить плату, автомобили могут переместиться во дворы и создать дополнительную нагрузку на жилые территории. Необходимо комплексно подходить к организации парковочного пространства», — отметил Александр Коган.

Парламентарий также сообщил, что жителей волнуют стоимость бензина, кадровые вопросы в здравоохранении и организация работы отрасли. Он подчеркнул, что Народная программа «Единой России», сформированная по предложениям жителей, предусматривает меры по развитию ЖКХ, транспорта, благоустройства и социальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.