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Отряд из Павлово-Посадского округа выступил на слете «Хранителей истории»

Отряд «Патриоты России» школы № 10 Павлово-Посадского округа 12 сентября принял участие в региональном слете «Хранителей истории» в музее-заповеднике «Горки Ленинские», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отряд «Патриоты России» школы № 10 Павлово-Посадского округа прошел конкурсный отбор и 12 сентября отправился на региональный слет «Хранителей истории» в музей-заповедник «Горки Ленинские». В мероприятии участвовали команды из Подмосковья, занимающиеся сохранением памяти о подвигах поколений.

Программа началась с посещения музейных экспозиций о Владимире Ленине, создании Советского государства и развитии отечественного образования. Основной частью слета стала деловая игра: павловопосадская команда представила реализованные проекты и рассказала об участии в мероприятиях.

«Мы изучили опыт коллег и наметили планы для сотрудничества с отрядами из других городов и школ Подмосковья», — отметил председатель совета местного отделения «Движения Первых» Павлово-Посадского городского округа Андрей Афанасьев.

Участники также встретились с участником специальной военной операции из Бронниц Николаем Рудаком. В ходе открытого диалога школьники задали ему вопрос о доставке гуманитарной помощи на передовую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.