Петербург возглавил рейтинг домашнего интернета в России

Санкт-Петербург получил 88,56 балла и стал лидером рейтинга фиксированного интернета по замерам пользователей за август 2026 года, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Сервис Speedtest.ru составил первый ежемесячный рейтинг качества интернет-соединения в регионах России. Он основан более чем на пяти миллионах пользовательских замеров, выполненных в августе 2026 года.

В рейтинге фиксированного широкополосного доступа за Петербургом следуют Московская область с 85,27 балла и Мурманская область с 82,70 балла. У лидеров медианная скорость входящего соединения превышает 90 Мбит/с, задержка составляет 5–7 мс. По качеству мобильного интернета лидирует Алтайский край с 85,54 балла, далее идут Краснодарский и Ставропольский края.

«Рейтинг за август — это срез объективных данных, собранных напрямую от пользователей. Мы видим, как различаются показатели в разных регионах и между мобильным и фиксированным доступом. Такой рейтинг помогает абонентам лучше понимать, чего ожидать от интернета в своем регионе, а операторам — видеть зоны для улучшения. Наша команда будет ежемесячно обновлять эти данные, чтобы отслеживать динамику качества связи в России», — отметили в пресс-службе сервиса.

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