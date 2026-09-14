Служба помощи при ДТП помогла 2,7 тыс водителей в Подмосковье

Служба помощи при ДТП с 4 по 10 сентября проконсультировала 5 448 водителей, попавших в аварии без пострадавших в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области с 4 по 10 сентября помогла участникам 2 724 аварий без пострадавших. Консультации получили 5 448 водителей.

В центрах помощи при ДТП оформили 1 088 аварий. По европротоколу зарегистрировали 253 ДТП, по расписке — 125.

При поломке или аварии необходимо сначала покинуть автомобиль и перейти в безопасное место, например за барьерное ограждение. Затем следует обратиться за помощью по номеру 112. Служба работает по телефону горячей линии и в 16 центрах помощи. Благодаря этому время нахождения автомобилей на дороге после ДТП сокращается с трех часов до 40 минут, что снижает риск повторных аварий и затруднений движения.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.