Дмитровская больница получила 130 единиц медоборудования с начала года

Дмитровская больница с начала 2026 года получила 130 единиц медицинского оборудования для стационара, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и службы неотложной помощи. До конца года учреждение ожидает еще 25 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала 2026 года в Дмитровскую больницу поступило 130 единиц нового медицинского оборудования. Техникой оснастили хирургические и диагностические подразделения, родильное отделение, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и службу неотложной помощи. До конца года больница получит еще 25 единиц.

В урологическое отделение поступил эндовидеохирургический комплекс для малотравматичных операций, в эндоскопическое — бронхоскопы. Отделение реабилитации получило четыре аппарата для восстановления пациентов после травм и операций, еще шесть электрохирургических аппаратов используют при вмешательствах. Гинекологическое отделение оснастили системой с аргон-усиленной коагуляцией и двумя гибкими видеогистероскопами.

Для помощи мамам и новорожденным акушерское отделение получило два аппарата ИВЛ, два наркозно-дыхательных аппарата, две реанимационные системы для новорожденных, фетальные мониторы, шесть мониторов пациента и видеоларингоскоп. Между подразделениями больницы распределили 17 электрокардиографов.

«Важно не просто закупать современное оборудование, а делать новые возможности диагностики и лечения доступными жителям всего округа», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.