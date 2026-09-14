Жители села Невское в Воскресенске отметили престольный праздник

сегодня в 16:45

Жители села Невское городского округа Воскресенск отметили престольный праздник с детской программой, концертом и чествованием земляков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для детей организовали игровую программу с конкурсами, играми и эстафетами.

Депутат совета депутатов городского округа Воскресенск Екатерина Павлова поздравила жителей села. На празднике чествовали долгожителей, новорожденных и юбиляров, которым пожелали здоровья и счастья.

Творческие коллективы и солисты ДК деревни Ратчино и СК деревни Городище выступили для гостей. Участников угощали чаем, а для представителей программы «Активное долголетие» провели лотерею с памятными и полезными подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.