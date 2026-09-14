Школьники Богородского округа представили проект на слете активистов

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Команда «ДоброТворцы» из Центра образования № 83 представила проект об истории и памятных местах Богородского округа на слете активистов Движения Первых и Юнармии 12 сентября в музее-заповеднике «Горки Ленинские», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Слет активистов Движения Первых и Юнармии прошел 12 сентября в музее-заповеднике «Горки Ленинские». В нем участвовали 300 молодых патриотов из Подмосковья, включая команду «ДоброТворцы» Центра образования № 83 Богородского округа.

За год школьники изучали архивные материалы, развивали школьные музеи, проводили экскурсии и ухаживали за воинскими мемориалами. На слете они представили проект #ПроБГО, посвященный истории и памятным местам округа. Эксперты высоко оценили практическую ценность инициативы и ее подачу.

В программе также состоялся «Диалог с героем» с ветеранами СВО Владимиром Измайловым и Николаем Рудаком. Участники обменялись опытом патриотической работы, обсудили успешные практики и совместные планы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.