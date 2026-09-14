«Почему люди злые?»: Соболев оправдывается после шутки про грудь Кати Голден

Комик Илья Соболев записал видео с пояснениями про свою шутку о маленькой груди модели Кати Голден, которую он сказал на свадьбе.

Сама модель выложила видео с шуткой о зачаточном состоянии груди в свой Instagram*.Она его подписала: «Шутка плоская как и грудь». После этого в комментариях начали называть слова ведущего плохими, злыми, сексистскими, высказывать недоумение, как вообще так можно шутить на свадьбе.

В ответ на это комик записал видео, в котором сказал, что его конек ведущего — импровизация. Да, он так шутит про гостей, но никто на него еще не обижался, наоборот, все смеются, всем весело.

«Что думаете? Почему люди такие злые? Обзывают низким. Это же обидно», — спросил подписчиков Соболев.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни посчитали, что шутить над внешностью человека не нужно и это как минимум странно. А также отметили, что пускай бы гости в ответ аналогично пошутили и над самим комиком. Его слова назвали нормальной шуткой «для самой ранней фазы формирования юмора».

«Илья, вы злой. И шутки часто злые. Поэтому не удивляйтесь, что люди возмущаются. А если бы над вашей мамой или любимой женщиной так пошутили? Или над вашим мужским достоинством?» — ответили ему в комментариях.

Другие назвали шутку нормальной. Они подчеркнули, что люди, которые приглашают ведущими таких артистов, и их гости прекрасно знают, что от них можно ожидать. Комментаторы также обратили внимание, что Катя Голден сама выложила видео в свой блог, вряд ли девушка стала бы это делать, если бы такой юмор ее оскорбил.

«Илья! А мне нравится ваш юмор! Я хихикаю! И в шутке не вижу ничего обидного», — отметила одна из подписчиц.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

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