Чернышенко: каждый, кто относится к РФ с уважением, может обрести тут второй дом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия способна стать надежным вторым домом для каждого иностранного гостя, разделяющего принципы взаимного уважения. Об этом он рассказал на федеральном марафоне «Знание.Первые», который проходит в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге, сообщается на сайте Правительства РФ.

Особое внимание вице-премьер уделил российским традиционным ценностям. Он особо отметил созидательный труд, при котором главная награда за работу — общая польза и благосостояние страны, а также взаимопомощь и взаимоуважение, связывающие разные поколения и народы.

«Каждый, кто относится к России с уважением и принимает наши ценности, может обрести здесь второй дом. Ведь Россия — союз почти двухсот национальностей и народов. У нас соседствуют православный храм, мечеть, дацан и синагога. 2026 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России. Нас всех объединяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Это общие нравственные ориентиры, которые передаются из поколения в поколение, из века в век, наша духовная опора. Эти ценности пронизывают культуру и историю России на протяжении более чем 12 веков», — сказал Чернышенко.

Помимо этого, он рассказал о вкладе в мировую науку российских физиков, химиков, математиков, биологов и изобретателей — Дмитрия Менделеева, Константина Циолковского, Андрея Сахарова, Евгения Велихова. На сегодняшний день ИИ дает возможность анализировать огромные массивы данных и браться за задачи, на которые раньше могли уйти годы, поэтому для развития науки создается инфраструктура класса «мегасайенс». Она будет доступна для иностранных партнеров России.

«В прошлом месяце Владимир Путин дал старт работе уникального комплекса — Сибирского кольцевого источника фотонов, или, иначе, „СКИФ“. До конца года дадим старт 20 экспериментальным станциям на реакторе „ПИК“ рядом с Санкт-Петербургом и коллайдеру „НИКА“ рядом с Москвой», — добавил Дмитрий Чернышенко.

Говоря о российском образовании, он подчеркнул, что по поручению главы государства к 2030 году в России должны обучаться не менее 500 тысяч иностранных студентов, также создается сеть университетских кампусов мирового уровня. К 2036 году в России их появится 40. Первым был открыт кампус МГТУ имени Баумана, в этом году — кампус в Екатеринбурге.