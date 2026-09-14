«Мособлгаз» подготовил 136 тыс объектов Подмосковья к зиме

Компания «Мособлгаз» в 2026 году подготовила к осенне-зимнему периоду более 136 тыс сооружений на газопроводах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Мособлгаз» полностью подготовил производственные и административные объекты Московской области к работе в морозы. В рамках плана модернизации, капитального и текущего ремонта на 2026 год специалисты привели в технически исправное состояние более 136 тыс сооружений на газопроводах.

Компания провела диагностику сетей, модернизировала оборудование и отработала действия при нештатных ситуациях. Специалисты заменили 158 пунктов редуцирования газа, отремонтировали 62 здания газорегуляторных пунктов, установили 326 единиц газовой аппаратуры, 394 отключающих устройства, 2 212 цокольных вводов и 2 158 защитных коверов. Также проверили 272 ПРГ и 398 км газопроводов, заменили 48 станций катодной защиты, отремонтировали 60 линий электроснабжения ЭХЗ и установили более 83,5 тыс реперных и привязочных знаков.

Для работы в морозы проверили 15,1 тыс сборников конденсата, подготовили 180 административных зданий, 134 аварийных источника электропитания и 680 специальных автомобилей. Проведены шесть совместных учений по восстановлению кабельных линий и 90 тренировок по переключению на резервное питание.

«Масштабные мероприятия АО „Мособлгаз“, включающие техническое обновление и отработку аварийных сценариев, позволяют гарантировать бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Подмосковья», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Главный инженер АО «Мособлгаз» Владимир Иваньков отметил, что газоснабжение социальных учреждений, жилых домов и промышленных предприятий будет осуществляться штатно, без сбоев и ограничений.

Компания напомнила владельцам газифицированных частных домов о необходимости до 31 декабря 2026 года заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с газораспределительной организацией. Заявку можно подать на портале РПГУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.