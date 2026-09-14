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Московские спасатели освободили школьницу из дупла

Общество

В Пресненском парке в Москве 11-летняя девочка застряла в дупле искусственного дерева. Спасатели освободили школьницу, после обследования ее отпустили домой, сообщает «Сайт MK.Ru».

Инцидент произошел в субботу около 15:00 на детской площадке на Дружинниковской улице. Школьница гуляла с матерью и друзьями и забралась в дупло искусственного дерева, но выбраться не смогла.

Мать попыталась вытащить дочь, затем к ней присоединились другие взрослые, однако освободить ребенка не удалось. Девочка провела в дупле 20 минут, у нее онемели ноги.

Двое спасателей сдвигали школьницу влево и вправо и освободили ее. Ребенка доставили в больницу, где обследовали и отпустили домой.

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