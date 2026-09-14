Ленинградский зоопарк рассказал о соседях даурских журавлей

Ленинградский зоопарк в День журавля рассказал о смешанных экспозициях, где птицы разных видов живут вместе, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Ленинградском зоопарке живут японские, даурские и венценосные журавли. Даурские и венценосные птицы содержатся в смешанных экспозициях с другими видами.

Зоологи подбирают соседей с учетом характера, повадок, образа жизни и способов передвижения животных. Даурский журавль живет в одном вольере с самкой пеликана. Птицы привязались друг к другу, поэтому сотрудники стараются не разлучать пару.

Когда журавли образуют пару, они активно защищают территорию и обычно не терпят соседей. Исключением становятся небольшие птицы: в просторном вольере они живут на другом «этаже» и почти не пересекаются с крупными птицами.

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