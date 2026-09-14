Политолог спрогнозировал повестку саммита БРИКС в Китае

18-й саммит БРИКС прошел в Нью-Дели 12 и 13 сентября 2026 года под председательством Индии. В 2027 году председательство перейдет Китаю, который проведет 19-й саммит объединения.

Научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич предположил, что общая риторика встречи существенно не изменится.

«Я думаю, что в целом речь, наверное, будет идти примерно о том же. Возможно, больше будет разговоров о китайских инициативах: о четырех глобальных инициативах по безопасности, развитию, глобальному управлению и так далее. Но в целом тоже, мне кажется, КНР будет призывать все страны мира и в особенности страны БРИКС к устойчивому развитию, к диалогу, к тому, чтобы отказывались от односторонних противоправных действий, разумеется, кивая в сторону США и западных стран в целом. Наверное, будут больше подсвечивать китайские инициативы, а так в целом риторика останется примерно той же самой», — отметил эксперт.

На саммите в Нью-Дели президент России Владимир Путин назвал преимуществом БРИКС интеллектуальный и технологический потенциал стран объединения.

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