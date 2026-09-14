Педиатр из Сергиева Посада объяснила правила вакцинации детей от гриппа

Педиатр Сергиево-Посадской больницы Наталья Новоселова рассказала, что прививать детей от гриппа лучше в августе–октябре, чтобы иммунитет сформировался до сезонного роста заболеваемости, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Педиатр Сергиево-Посадской больницы Наталья Новоселова рекомендовала прививать детей от гриппа в августе, сентябре или октябре. В этот период иммунитет успеет сформироваться до ноябрьского подъема заболеваемости, когда вирус начинает активно распространяться.

«Лучшее время для прививки — август, сентябрь и октябрь. Иммунитет успеет сформироваться до ноябрьского подъема заболеваемости», — рассказала Новоселова.

Для детей доступна вакцина «Ультрикс Квадри», в больницу поступило 6 тыс. доз. Детям, которых прививают впервые, нередко требуется две дозы с интервалом в четыре недели. Если вторую дозу пропустили, ее следует ввести как можно скорее. Начать вакцинацию можно и после начала сезона.

В первые один-три дня после прививки у 5–10% детей возможны температура, легкое недомогание, капризность или покраснение в месте укола. Серьезные осложнения возникают крайне редко и обычно связаны с нарушением техники проведения процедуры.

Перед вакцинацией не нужно сдавать анализы, менять питание, ограничивать контакты или принимать антигистаминные, жаропонижающие и витамины без назначения врача. Постоянные лекарства также не следует отменять самостоятельно. После прививки необходимо оставаться в поликлинике 30 минут, чтобы исключить немедленные реакции.

Для удобства процедуры ребенку рекомендуют надеть одежду с доступом к месту инъекции и взять любимую игрушку или книгу. Детям до двух лет снизить неприятные ощущения может грудное вскармливание, начатое за одну-две минуты до укола. Старшим детям поможет легкое растирание или поглаживание кожи в области инъекции.

«Прививка от гриппа — это спокойствие за себя и близких в сезон простуд. Будьте здоровы!» — подытожила Наталья Новоселова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.