В Люберцах завершат капремонт дошкольного отделения школы № 26 до конца года

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 26 на улице Коммунистической в Люберцах выполнен более чем на 90%. Работы планируют завершить в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 26 по адресу: улица Коммунистическая, 12а в Люберцах выполнен более чем на 90%. На объекте работают 42 человека.

Строители завершают фасадные и электромонтажные работы, устанавливают двери, собирают и расставляют новую мебель. Также идет благоустройство территории, прилегающей к детскому саду.

Площадь дошкольного отделения составляет 1 711 кв. м. В здании демонтировали старые конструкции, заменили окна, возвели внутренние перегородки, установили вентиляционные короба, выполнили отделку стен и полов. Специалисты модернизировали пищеблок, проложили сети водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, провели фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупили мебель и оборудование.

Капитальный ремонт планируют завершить в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.